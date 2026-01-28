Vuelve a suspenderse el juicio contra un acusado de estafar con dos falsos alquileres en Vigo

Vuelve a suspenderse el juicio contra un acusado de estafar a una persona con dos falsos alquileres en Vigo. Lo que pretendía ser una vista de conformidad ha quedado aplazada una vez más al no alcanzar un acuerdo entre las partes sobre la responsabilidad civil. Todo ello después de que el juicio fuese programado para el 13 de enero y también tuviese que ser suspendido.

Según el escrito de acusación pública al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, junto a otro procesado que actuó como cómplice, ofreció al perjudicado dos alquileres de viviendas en la ciudad, una para él y otra para un amigo y su familia.

En concepto de arrendamiento y de seguro de impago le cobró diversas cantidades, que sumaron un total de 1.810 euros, y le dio a firmar unos supuestos contratos. Sin embargo, una de las viviendas no existía, mientras que la otra ya estaba ocupada por otra familia.

Por estos hechos, el Fiscal les atribuye el delito continuado de estafa agravada (al cometerse en relación a un bien básico, como es la vivienda) y pide para el principal acusado 6 años de prisión y multa de 4.320 euros, mientras que para su cómplice pide un año de cárcel y multa de 1.800 euros. Además, reclama que devuelvan el dinero, más intereses, al perjudicado.