Vigo aprobará este viernes el convenio para humanizar los accesos y construir el parking de la ETEA Concello de Vigo

Este viernes, el Concello de Vigo aprobará el convenio para la humanización de los accesos y la construcción del parking de la ETEA, una obra que realizará Zona Franca y que contará con una inversión de más de 12 millones de euros.

Con esta aprobación de la Xunta de Goberno, se formalizará la autorización para que el Consorcio ejecute las obras. "Zona Franca y el Concello rescatando la ETEA", ha sentenciado Abel Caballero.

El regidor ha vuelto a cargar contra la Xunta de Galicia por tener "parada la ETEA desde el año 2009" y ha puesto en valor las intervenciones municipales, ya que "la parte del concello está funcionando y está bien atendido desde hace ya años".

En cambio, "la Xunta tuvo aquello completamente abandonado", ha insistido, además de reiterar que se le pidió al Gobierno gallego la necesidad de urbanizar la zona.