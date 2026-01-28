El PP de Vigo reclama al Concello una política activa de vivienda como la de la Xunta PP de Vigo

La presidenta local del Partido Popular, Luisa Sánchez, ha llamado este martes a replicar en el Concello de Vigo la política activa de vivienda que está desarrollando la Xunta en la ciudad a través de una inversión que supera los 100 millones de euros.

Durante un encuentro con diferentes agentes implicados en el sector, en el que ha participado la responsable autonómica de Vivienda, María Martínez Allegue, la líder de los populares vigueses ha explicado las medidas propuestas por el PP para solucionar el problema de acceso a la vivienda a escala nacional.

Entre ellas, ha subrayado la importancia de reducir trabas administrativas, movilizar de forma ágil el suelo disponible con un 30% de rebaja del precio de la media del mercado, fomentar la colaboración público-privada, habilitar el uso de remanentes de los ayuntamientos para política de vivienda, implantar bonificaciones en el IRPF a los jóvenes o bajar el IVA del 10 al 4% a este colectivo en la compra de vivienda nueva.

Además, ha llamado a todas las administraciones con competencias a implicarse "al máximo" para aportar soluciones al principal problema de la ciudad. "Vivir en Vigo no puede convertirse en un lujo inalcanzable", ha defendido.

Por su parte, María Martínez Allegue destacó que Vigo representa el "ejemplo" de las políticas de vivienda de la Xunta, dado que "es la ciudad gallega en la que más estamos invirtiendo". Una apuesta que, según explicó, se puede apreciar en el barrio de Navia, donde se encuentran en fase de ejecución 920 de los 1.600 pisos públicos previstos. Además, como ha recordado, se están desarrollando dos proyectos de interés autonómico para habilitar suelo residencial para 3.700 viviendas en el Ofimático y en Ramón Nieto.

Por otro lado, los populares han insistido en que el Consorcio del Casco Vello ya ha rehabilitado 140 viviendas y multiplicará por cuatro su aportación en los próximos cuatro años, hasta los 7,1 millones de euros. Asimismo, ha remarcado que los presupuestos autonómicos prevén una inversión de 100 millones de euros en vivienda en Vigo.

CASA47

Por último, Luisa Sánchez ha lamentado la "broma de mal gusto" que ha supuesto el programa Casa47 en Vigo. A este respecto, ha criticado que la aportación del Gobierno de España se reduzca a 67 viviendas cuyo alquiler -8,8 euros el metro cuadrado- supera el precio medio de mercado en Vigo, que está en 7,7 euros. Se trata, además, de pisos sin amueblar, sin cocina y sin fregadero, lo que conlleva un importante gasto adicional para los inquilinos.