El PP de Vigo califica de "rotundo fracaso" el programa municipal de rehabilitación de viviendas vacías

La vivienda vuelve a centrar las críticas del Partido Popular (PP) de Vigo hacia el alcalde Abel Caballero. La presidenta del PP local, Luisa Sánchez, ha desvelado que el Concello tan sólo ha otorgado una ayuda de 4.200 euros a un único beneficiario en toda la ciudad del "raquítico" plan que estaba dotado con 150.000 euros para la rehabilitación de viviendas vacías.

Sánchez reclamó hace dos semanas en el Consello de la Gerencia de Urbanismo los resultados de este programa municipal que ofrecía una ayuda máxima de 8.000 euros por piso. La petición fue ignorada en un primer momento, según los populares, y ha sido respondida tras volver a exigir esos datos una semana después.

"Tras haber reiterado e insistido en nuestra petición de información, por fin tenemos la respuesta a nuestra pregunta, y ahora sabemos el porqué del retraso", ha señalado la dirigente popular, que ha explicado que se tan sólo se concedió una única ayuda a una vivienda por 4.200 euros.

"Eso es todo lo que ha conseguido este programa que Abel Caballero vendió como la panacea y que tenía como objetivo movilizar miles y miles de viviendas vacías en Vigo. Repito, una única vivienda", ha indicado la líder del partido de la oposición.

Los populares han recordado que ya alertaron hace meses que este plan supondría un "rotundo fracaso". "Entonces pedimos una mayor dotación presupuestaria para llegar a más pisos y también, muy importante, subir la ayuda por vivienda para hacerlo realmente atractivo. No se nos hizo caso, y hoy vemos los resultados", ha afirmado Luisa Sánchez.