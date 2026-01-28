Luto en Nigrán (Pontevedra) por el fallecimiento de Susi Seoane, vicepresidenta de AgaELA

Nigrán se ha teñido de luto por el fallecimiento de Susi Seoane Lema, vicepresidenta de AgaELA, de 55 años y que había sido diagnosticada con esta enfermedad en 2021.

En un comunicado, la entidad de la que formaba parte la ha despedido este miércoles como un "ejemplo de lucha, dignidad y compromiso" con la enfermedad y como un "pilar fundamental" de la asociación, que se convirtió en un referente de la lucha contra la ELA y fue una de las principales defensoras en público de la ley.

"Susi no solo convivió con la enfermedad: la enfrentó, transformando el dolor en compromiso, la fragilidad en coraje y el silencio en voz. Fue y seguirá siendo un ejemplo para todas y todos nosotros", ha lamentado la entidad.

Desde el Concello han trasladado su pesar a la familia y allegados por la que fuera, durante 22 años, agente de Empleo y Desarrollo Local del municipio.

Por este motivo, ha decretado un día de luto oficial y banderas a media asta. Además, ha convocado un minuto de silencio este jueves a las 12:00 en la Casa Consistorial.