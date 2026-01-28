Luto en Nigrán (Pontevedra) por el fallecimiento de Susi Seoane, vicepresidenta de AgaELA

El Concello decreta un día de luto oficial y banderas a media asta y convoca un minuto de silencio este jueves ante la Casa Consistorial a las 12:00 horas

Nigrán se ha teñido de luto por el fallecimiento de Susi Seoane Lema, vicepresidenta de AgaELA, de 55 años y que había sido diagnosticada con esta enfermedad en 2021.

En un comunicado, la entidad de la que formaba parte la ha despedido este miércoles como un "ejemplo de lucha, dignidad y compromiso" con la enfermedad y como un "pilar fundamental" de la asociación, que se convirtió en un referente de la lucha contra la ELA y fue una de las principales defensoras en público de la ley.

"Susi no solo convivió con la enfermedad: la enfrentó, transformando el dolor en compromiso, la fragilidad en coraje y el silencio en voz. Fue y seguirá siendo un ejemplo para todas y todos nosotros", ha lamentado la entidad.

Desde el Concello han trasladado su pesar a la familia y allegados por la que fuera, durante 22 años, agente de Empleo y Desarrollo Local del municipio.

Por este motivo, ha decretado un día de luto oficial y banderas a media asta. Además, ha convocado un minuto de silencio este jueves a las 12:00 en la Casa Consistorial.