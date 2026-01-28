La Fiscalía pide 20 años de internamiento psiquiátrico para el vigués que mató a su hermana en Lavadores

En su escrito de acusación, como recoge Europa Press, el ministerio público señala que los hechos ocurrieron a mediodía del 3 de abril de 2024, cuando la víctima acudió al domicilio de su hermano, en el barrio de Lavadores, a entregarle dinero.

Cuando estaban en la cocina, Juan cogió un cuchillo y le asestó varias puñaladas, causándole lesiones en la espalda, brazos, manos, costado y cuello, que provocaron la muerte de Mari Carmen por una hemorragia masiva. Todo ello, de forma súbita y repentina, sin que la mujer tuviera oportunidad de defenderse.

En el momento de estos hechos, el acusado —cuya curatela tenía la FUNGA— estaba sufriendo una descompensación psicótica, ya que llevaba 4 meses sin tomar la medicación que tenía pautada para su esquizofrenia paranoide. Por ello, la Fiscalía considera que se anularon completamente sus capacidades intelectiva y volitiva.

Así, entiende que el acusado es autor de un delito de asesinato, con la circunstancia agravante de parentesco, y con la circunstancia eximente completa de alteración psíquica. En consecuencia, propone la libre absolución por ese delito.

Asimismo, reclama, como "medida de seguridad", su internamiento psiquiátrico por un periodo de 20 años. El ministerio público también pide que pague una indemnización al viudo, a los hijos, hermanos, sobrina y nietos de la víctima en cantidades que suman más de 300.000 euros.