El Concello de Vigo pondrá en marcha obras por valor de 2 millones de euros en febrero

Un total de 2 millones de euros será la cantidad que destine el Concello de Vigo a diferentes obras de la ciudad que comenzarán este próximo mes de febrero.

Así lo ha destacado el alcalde, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios. Según este anuncio, se llevarán a cabo "mejoras importantes" en el Museo Verbum, con un importe de 250.000 euros; y en el campo de fútbol de Samil se renovará la cubierta de la grada y el césped. El coste total rondará los 750.000 euros y la obra arrancará "de forma inmediata".

En febrero también comenzará la construcción de la nueva biblioteca de Teis con una inversión de 1,33 millones de euros, "un edificio arquitectónicamente excepcional" que contará con 86 puestos de lectura, 36 en la planta de abajo y 50 en la primera planta.

Por último, se iniciarán las obras de renovación y pavimentación de la calle Brasil, con 4 meses de plazo de ejecución y 106.000 euros de presupuesto. Se realizarán acciones en las calles Brasil, Nicaragua, Santo Domingo y Guatemala.

Grada de Gol

Este miércoles se ha iniciado la instalación del forjado de la primera planta de la Grada de Gol, en el suelo de la zona próxima a Río, que se realiza en paralelo con la instalación de pilotes en el lado de Tribuna.

Unas obras que avanzan "de forma visible", y que está previsto que finalicen a principios de 2027, cuando contará con 7.000 espectadores, con capacidad para 31.000 aficionados.