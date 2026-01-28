Caballero critica el plan de la Xunta para el Olimpia Valencia: "Va a afectar a seis centros de salud"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita a las obras del nuevo CIS Olimpia Valencia el pasado mes de mayo. Xunta de Galicia

La presencia en Vigo este pasado martes del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para presentar el plan funcional del nuevo Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, que prevé abrir sus puertas en la segunda semana de marzo, ha desatado las críticas del alcalde Abel Caballero por lo que considera "una catástrofe".

"Van a empeorar sensiblemente la sanidad en la ciudad, que ya es una calamidad", ha asegurado Caballero, que ha incidido en que la apertura de este nuevo centro supondrá el cierre del de López Mora y del Nicolás Peña. "Ahora nos dijeron más", ha continuado sobre el traslado de médicos que supondrá que "usuarios del Pintor Colmeiro, de Coia, de Beiramar y de la calle Cuba se vayan también al Olimpia Valencia".

Este último caso lo considera especialmente grave, al hacer que los pacientes tengan que desplazarse cerca de 3 kilómetros para acudir a un centro de Atención Primaria "que tiene que tener la característica de que esté cerca de tu casa".

Así, Caballero ha señalado que afectará a seis centros de salud y además "se llevan para allí la pediatría del Nicolás Peña, de López Mora, de Pintor Colmeiro y de Coia". "Abren un centro de salud y dificultan y revolucionan para peor otros seis, y vienen y lo anuncian", ha aseverado el regidor.

"Si quitan los médicos y la gente decide quedarse, tendremos todavía menos médicos en esos centros de salud. Es un escándalo. Y un solo PAC, y las Urgencias del Álvaro Cunqueiro absolutamente superadas, y con una tensión de los trabajadores, igual que en atención primaria", ha enumerado.

Además, se ha preguntado por qué desde el PP de Vigo "no hablan" y piden que "este conselleiro dimita de una vez" y "que mantenga todos los centros de salud actuales, abran el Olimpia Valencia y reformen el de López Mora". "No defienden a la ciudad porque si la defienden no los ponen en las listas y se quedan fuera", ha criticado.