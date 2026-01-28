El BNG de Vigo demanda la cesión gratuita de las viviendas de Abanca para alquiler accesible

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha instado este miércoles al Concello de Vigo y a la Xunta de Galicia a demandar la cesión de uso gratuita de todos los inmuebles vacíos que tiene en propiedad Abanca en la ciudad. El objetivo: incorporarlos en un parque público de vivienda en régimen de alquiler social.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha defendido que este mecanismo "perfectamente legal" permitiría disponer de las viviendas de manera inmediata, sin coste de adquisición para las administraciones y sin renunciar a la gestión pública. Además, se garantizaría "un uso social de un recurso hoy improductivo".

Desde el frente nacionalista, han subrayado que esta fórmula ya ha sido adoptada por otros bancos y la Sareb, con "importantes beneficios sociales, pero también para la propia entidad". Además, el Bloque estima que Abanca cuenta con 200 viviendas en Vigo, según un análisis de los datos contables públicos remitidos a la CNMV.

Así, Igrexas ha hecho un llamamiento al gobierno local y al autonómico para promover un acuerdo con Abanca para la cesión de uso gratuita de estos inmuebles, que seguirán siendo propiedad de la entidad bancaria. Los nacionalistas aseguran que esta medida incrementaría la oferta de alquiler disponible en un 50% y a precios asequibles para la mayoría social.

"Se trata de evitar que esta entidad bancaria, rescatada con ingentes recursos públicos y que fue construida en gran medida sobre el ahorro de Vigo, agrave aún más la situación delirante de tener muchas casas sin gente al tiempo que cada vez hay más gente que no se puede permitir una vivienda", ha afirmado Igrexas.