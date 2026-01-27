Ofrecido por:
Detenido en Vigo por agredir a su pareja y amenazarla con un cuchillo
La víctima relató que el hombre la había agarrado por el pelo y le había dado un cabezazo en el pómulo izquierdo
Un vecino de Vigo de 48 años de edad ha sido detenido por la Policía Local de Vigo como presunto autor de un delito de violencia de género, por agredir y amenazar con un cuchillo a su pareja.
Según han informado fuentes policiales a Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes, cuando el 092 recibió una llamada de una mujer que alertaba de que su pareja la había agredido y amenazado con un cuchillo en un domicilio de la calle Doctor Cadaval.
Una vez en el lugar, los agentes observaron a la pareja en la vía pública y se entrevistaron con la mujer, que presentaba lesiones visibles y relató que el hombre la había agarrado por el pelo, y le había dado un cabezazo en el pómulo izquierdo. También explicó que la había agarrado por el cuello y había esgrimido un cuchillo, antes de lanzarla hacia un sofá.
Los policías avisaron a una ambulancia para que asistiera a la víctima y, al acceder a la vivienda, encontraron el cuchillo supuestamente usado por el individuo para amenazarla. Por todo ello procedieron a su detención.