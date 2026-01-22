Este viernes cierra al tráfico en Vigo uno de los túneles de la AP-9 por obras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado el cierre de uno de los túneles de la AP-9 a su paso por Vigo por el inicio este viernes de obras de modernización.

Desde las 20:00 horas de mañana y hasta las 06:00 del lunes, el túnel de Candeán, en la calzada en dirección Tui-Portugal, se cerrará al tráfico.

Los trabajos consistirán en la preparación para la excavación de galerías de interconexión para salidas de emergencia en los túneles ubicados entre los kilómetros 154 y 155 de la AP-9.

Para garantizar la fluidez del tráfico, se mantendrá operativo un carril por sentido en el otro 'tubo'.

Estas obras se enmarcan en un plan de modernización de los túneles de la AP-9, con mejoras en los túneles de Candeán, A Madroa y Teis, en la provincia de Pontevedra, y los de Montecelo, Campolongo, Pedra do Couto y Sartego, en la provincia de A Coruña. Las obras cuentan con un presupuesto de casi 32,3 millones de euros, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.