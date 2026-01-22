La Valedora de Vigo, Lola Galovart, se incorpora al patronato de la Fundación Érguete-Integración FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN

La Fundación Érguete-Integración ha incorporado a su patronato a Dolores Galovart, magistrada jubilada y actual Valedora da Cidadanía de Vigo, destacando su trayectoria en la defensa de las personas más vulnerables y en la promoción de los derechos de la ciudadanía.

La entidad subraya que su llegada refuerza el compromiso con la justicia social y la acción transformadora, y también reconoce el trabajo desarrollado por la Fundación durante más de 26 años acompañando a personas en riesgo o situación de exclusión.

Galovart se integra como vocal en un patronato presidido por Rubén Cagiao Avendaño. Completan el órgano Manuel Cisneros Rodríguez (vicepresidente), Antía Cisneros Galovart (secretaria), Juan A. González Pérez (tesorero) y Carmen Avendaño Otero, presidenta de honor y fundadora de la entidad.

Desde la Fundación han valorado especialmente su mirada cercana, sensibilidad social y compromiso con la igualdad de oportunidades, agradeciendo su implicación al sumarse al proyecto.

Licenciada en Derecho, Galovart ha desarrollado una amplia carrera judicial en distintos juzgados, con especial dedicación a asuntos de familia, capacidades y violencia de género. También ha ocupado cargos como Vicevaledora do Pobo de Galicia, asesora en el Defensor del Pueblo y diputada en el Congreso, donde fue portavoz en la comisión relacionada con el Defensor del Pueblo.

Su perfil se completa con una intensa actividad social vinculada a la cooperación internacional, los derechos humanos y organizaciones solidarias, manteniendo un compromiso sostenido con las personas en situación de vulnerabilidad.