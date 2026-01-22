El PP de Vigo denuncia el "silencio" del Concello ante el "incomprensible retraso" del plan de inundaciones

El Partido Popular de Vigo ha denunciado el "silencio", la "falta de información" y el "nulo interés" del Concello de Vigo a la hora de tramitar el plan municipal contra las inundaciones, un documento que, señalan, tendría que haber entrado en vigor en 2022.

El portavoz municipal de los populares, Miguel Martín, ha destacado que Vigo es una de las 51 localidades gallegas que están obligadas legalmente a contar con este documento y ha exigido conocer en qué punto se encuentra la tramitación de dicho plan.

"Vigo es un municipio de riesgo medio de inundaciones, con más de medio centenar de zonas con alto riesgo. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo establece así el nuevo PXOM", ha incidido. Por esto, exigen al Gobierno local que "aclare qué horizonte temporal maneja para que pueda entrar en vigor", y responda a "qué es lo que se ha hecho en todo este tiempo" y si "se ha avanzado algo o todavía se encuentra en el punto de partida".

Desde el PP han recordado que hay más de 50 puntos de la ciudad que se encuentran en alto riesgo de inundación, "desde Areal a Sárdoma, pasando por Balaídos, Beiramar o el cauce del río Lagares" y ha conminado al alcalde, Abel Caballero, a "tomar medidas".

"Ahora ya está en vigor el PXOM así que ya no tiene excusas para seguir dilatando este documento tan necesario”, ha subrayado Martín, que ha apuntado que también existe otro "incomprensible retraso" en la actualización del Plan Municipal de Emergencias, que ya tiene más de 15 años.

El portavoz popular ha explicado que Vigo sólo cuenta con una guía de respuesta del año 2007 y se rige por el plan autonómico gallego Inungal, actualizado en 2024, y que desde entonces el Concello ha recibido varios requerimientos de la Administración gallega para que aporte un documento específico.

Además, ha añadido que, con cada temporal, "son frecuentes las anegaciones en los puntos más bajos de la ciudad y las enormes balsas de agua en el entorno del Lagares". "¿No le importan a Caballero los vecinos del Areal, de Sárdoma, de Teis, Balaídos o Beiramar? Le recordamos que se trata de importantes núcleos de población y es obligación del Concello identificar los riesgos y establecer las posibles respuestas para mitigar los daños", ha concluido Miguel Martín.