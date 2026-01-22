El BNG de Vigo pide a Caballero que rechace el acuerdo FEGAMP-Xunta sobre la financiación del SAF

El BNG de Vigo ha reclamado este jueves al Gobierno municipal de Abel Caballero que rechace el acuerdo alcanzado entre la FEGAMP y la Xunta de Galicia sobre la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), al considerarlo "gravemente perjudicial" para la ciudad y para las personas usuarias y trabajadoras de este servicio esencial.

El portavoz municipal de los nacionalistas, Xabier P. Igrexas, ha recordado que en Vigo el SAF tiene un coste real superior a 24 euros por hora, de los que aproximadamente la mitad se está asumiendo con cargo a los presupuestos municipales pese a que el Concello no es la administración competente, una situación que ha atribuido a la falta de una financiación adecuada por parte de la Xunta y del Gobierno del Estado.

Por esto, Igrexas ha denunciado que el pacto avalado por la FEGAMP supone "un engaño y una tomadura de pelo", al limitarse a elevar la aportación de la Xunta hasta 16 euros por hora en 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en 2028.

Según ha advertido, incluso en el mejor escenario la cuantía quedaría muy lejos del coste real del servicio, obligando al Concello a seguir asumiendo un "sobrecoste injusto" que compromete recursos públicos que, a su juicio, podrían y deberían destinarse a otras políticas sociales.

El SAF atiende actualmente a más de 1.600 personas en Vigo, mientras cerca de 2.000 permanecen en lista de espera, y se presta a través de alrededor de 600 trabajadoras, en condiciones marcadas por la precariedad y los bajos salarios.

El BNG ha recordado que la ley reconoce este servicio como un derecho y establece que debe estar financiado de forma suficiente por las administraciones competentes, por lo que considera una "grave equivocación" que la FEGAMP avale un acuerdo que normaliza una financiación a la baja.

Así, en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el lunes, los nacionalistas interpelarán al Gobierno local para conocer qué posición adoptará y defenderá como "única respuesta responsable" su rechazo y la exigencia de un modelo que cubra el 100% del coste real del SAF.

Además, Igrexas ha puesto en valor su postura en la FEGAMP y ha planteado una alternativa: que la Xunta abone de inmediato 17 euros/hora con carácter retroactivo desde enero de 2025, eleve la financiación a 20 euros/hora en 2026 y asuma el 100% de los costes al final de los mandatos municipales en 2027, además de integrar el SAF en un "Sergas de los servicios sociales" gestionado y financiado por la Xunta.