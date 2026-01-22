Ofrecido por:
El BNG de Vigo pide a Caballero que rechace el acuerdo FEGAMP-Xunta sobre la financiación del SAF
Los nacionalistas lo consideran "gravemente perjudicial" y exigen un modelo que cubra el 100% del coste real del servicio de ayuda en el hogar
Información relacionada: Empleados de residencias y del SAF se movilizan en Galicia para demandar condiciones dignas de trabajo
El BNG de Vigo ha reclamado este jueves al Gobierno municipal de Abel Caballero que rechace el acuerdo alcanzado entre la FEGAMP y la Xunta de Galicia sobre la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), al considerarlo "gravemente perjudicial" para la ciudad y para las personas usuarias y trabajadoras de este servicio esencial.
El portavoz municipal de los nacionalistas, Xabier P. Igrexas, ha recordado que en Vigo el SAF tiene un coste real superior a 24 euros por hora, de los que aproximadamente la mitad se está asumiendo con cargo a los presupuestos municipales pese a que el Concello no es la administración competente, una situación que ha atribuido a la falta de una financiación adecuada por parte de la Xunta y del Gobierno del Estado.
Por esto, Igrexas ha denunciado que el pacto avalado por la FEGAMP supone "un engaño y una tomadura de pelo", al limitarse a elevar la aportación de la Xunta hasta 16 euros por hora en 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en 2028.
Según ha advertido, incluso en el mejor escenario la cuantía quedaría muy lejos del coste real del servicio, obligando al Concello a seguir asumiendo un "sobrecoste injusto" que compromete recursos públicos que, a su juicio, podrían y deberían destinarse a otras políticas sociales.
El SAF atiende actualmente a más de 1.600 personas en Vigo, mientras cerca de 2.000 permanecen en lista de espera, y se presta a través de alrededor de 600 trabajadoras, en condiciones marcadas por la precariedad y los bajos salarios.
El BNG ha recordado que la ley reconoce este servicio como un derecho y establece que debe estar financiado de forma suficiente por las administraciones competentes, por lo que considera una "grave equivocación" que la FEGAMP avale un acuerdo que normaliza una financiación a la baja.
Así, en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el lunes, los nacionalistas interpelarán al Gobierno local para conocer qué posición adoptará y defenderá como "única respuesta responsable" su rechazo y la exigencia de un modelo que cubra el 100% del coste real del SAF.
Además, Igrexas ha puesto en valor su postura en la FEGAMP y ha planteado una alternativa: que la Xunta abone de inmediato 17 euros/hora con carácter retroactivo desde enero de 2025, eleve la financiación a 20 euros/hora en 2026 y asuma el 100% de los costes al final de los mandatos municipales en 2027, además de integrar el SAF en un "Sergas de los servicios sociales" gestionado y financiado por la Xunta.