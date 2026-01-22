Atasco en los juzgados de Vigo: denuncian que hay más de 20.000 resoluciones pendientes

Un "caos organizativo". Así definen desde el sindicato Alternativas na Xustiza la situación actual en los juzgados de Vigo tras la entrada en funcionamiento del nuevo modelo organizativo NUMO, que está provocando problemas en el servicio de Ejecuciones.

Esto, junto al recorte de personal por parte de la Xunta y a la sobrecarga de trabajo, está derivando en repercusiones "extremadamente negativas para los ciudadanos". De hecho, cifran en más de 20.000 las ejecuciones pendientes en trámite, a las que hay que sumar las ejecuciones de delitos leves, que antes llevaban los juzgados de instrucción.

El resultado es "una paralización completa" de actuaciones como las tasaciones de costas y mandamientos de pago o las demandas ejecutivas. Además, denuncian que con la puesta en marcha del NUMO, los trabajadores dedicados a la tramitación de ejecuciones civiles, penales, contenciosas, sociales y mercantiles han pasado de 74 a 54.

También inciden en la "negativa de la Xunta" a cubrir las jubilaciones o bajas de manera inmediata o que la digitalización de procedimientos anteriores a 2023 esté incompleta.

Por esto, Alternativas na Xustiza ha exigido al Gobierno gallego la ampliación de plantilla en el Servicio Común de Ejecuciones "en al menos 12 plazas" para evitar que las sentencias de miles de vigueses "queden en papel mojado".