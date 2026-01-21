El PP de Vigo pide al Concello que se sume al convenio para la gestión de las franjas secundarias

El Partido Popular (PP) de Vigo ha pedido al Concello que deje de ser "una isla de confrontación" y se adhiera "cuanto antes" al nuevo convenio para la gestión de las franjas secundarias de los montes periurbanos. El objetivo de esta medida: limpiar la maleza antes de la época de alto riesgo de incendios forestales.

"Si otros ayuntamientos de todos los colores políticos ya se han sumado para defender sus montes y proteger sus parroquias y vecinos, ¿por qué este gobierno local se niega?", ha cuestionado el concejal popular, Miguel Martín, quien ha recordado los fuegos de 2017 que llegaron hasta el corazón de la ciudad.

El portavoz del grupo municipal del PP ha asegurado que el nuevo plan para el período 2026-2029 duplica los fondos anteriores. Además, ha argumentado, Vigo saldría ganando "por alivio administrativo y capacidad técnica", ya que los trabajos de desbroce y de gestión de la biomasa los realizaría la empresa pública autonómica Seaga.

"Adherirse a este convenio facilita que las fajas de protección estén limpias antes de que llegue la época de alto riesgo. Pedimos, pues, que frente a la confrontación, se priorice la defensa de nuestros montes y la seguridad de nuestras parroquias y vecinos", ha concluido Martín, según indica el partido en una nota de prensa.