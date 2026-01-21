El BNG exige al Gobierno medidas urgentes en la AP-9 para acabar con la "tortura de ruído" en Teis

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido medidas urgentes al Gobierno de España para acabar con la "tortura de ruido" de la AP-9 a su paso por el barrio de Teis, en Vigo. Los nacionalistas demandarán en el Congreso la instalación de pantallas acústicas y la conversión en vía urbana de este tramo de la autopista.

El Ejecutivo excluyó al barrio vigués del Plan estatal de Acción contra el Ruido hasta el año 2029, decisión que el portavoz nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado de "injusta e injustificable". Este miércoles, ha advertido que se va a prolongar más tiempo el "impacto muy grave" que tiene la autopista en los vecinos de Teis desde hace 40 años.

Rego ha señalado un informe de la propia concesionaria de la autopista, Audasa, y los datos del Ministerio de Transportes, en el que se reconoce que este tramo tiene los niveles más elevados de contaminación acústica de la AP-9. Asimismo, ha indicado que el problema afecta a más de 13.000 personas y a centros educativos que padecen ruidos perjudiciales para la salud, según los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha acusado a los "sucesivos gobiernos españoles" de aplicar una política de "vuelva usted mañana". Al respecto, ha recordado que el Ejecutivo actual prometió en 2018 la instalación de pantallas acústicas, actuación en la que no se ha avanzado desde entonces.

Igrexas también ha señalado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, como "cómplice y consentidor" del Gobierno. "¿Por qué Caballero no hace uso de la línea directa con Moncloa de la que tantas veces presume para exigir con firmeza que el Ministerio actúe?", ha cuestionado el concejal nacionalista.

Con todo, los nacionalistas han vuelto a reclamar la conversión en vía urbana del tramo de la AP-9 desde Torres de Padín hasta el centro urbano, para mejorar su encaje urbanístico. Como paso previo, han urgido la instalación de pantallas acústicas y la mejora de los pasos elevados de A Xarxa y de A Tropa.