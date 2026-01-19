Un vecino de Vigo renuncia a la herencia de su padre para evitar pagar una deuda de 15.000 euros

Un tribunal de Vigo acogerá este martes un juicio contra un hombre por un presunto delito de alzamiento de bienes. El acusado renunció a su parte de la herencia de su padre para no tener que pagar una deuda de 15.000 euros. La Fiscalía pide para el procesado dos años y medio de prisión.

Según ha informado Europa Press, el encausado contrajo una deuda ante notario de 70.000 euros en 2014. Cinco años más tarde, en 2019, fue requerido por el acreedor, ya que había dejado de pagar varias cuotas, acumulando así una deuda de 15.000 euros.

El denunciante llevó el asunto a los tribunales en septiembre de 2019. Ahora bien, no fue posible ejecutar el cobro de la deuda, porque al acusado no le constaban bienes con los que hacer frente al pago.

Al respecto, la Fiscalía señala que, un mes antes, en agosto, y sabiendo que tenía esa deuda, el acusado renunció a la parte de la herencia de su padre que le correspondía —un tercio de un piso y un tercio del dinero de una cuenta—, que estaba valorada en casi 40.500 euros. De esta manera, frustró el cobro de esa deuda.

Su parte de la herencia fue repartida entre sus otros dos hermanos y, cuando uno de ellos murió, la hermana que quedaba se quedó con su parte y con la totalidad del piso de su progenitor.

Por estos hechos, la Fiscalía considera al acusado autor de un delito de alzamiento de bienes y, a su hermana, partícipe a título lucrativo. Así, pide que el procesado sea condenado a dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 8.100 euros. Igualmente, reclama que tanto el acusado como su hermana indemnicen al perjudicado en los 15.000 euros adeudados, más intereses.