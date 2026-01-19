Una mujer de Vigo cancela su deuda de casi 20.000 euros con la Ley de Segunda Oportunidad

Una mujer de Vigo ha logrado la cancelación de un total de 19.811 euros de deuda gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, una norma aprobada en 2015 que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia obtener un alivio financiero, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, responsables de este caso, su estado de insolvencia se produjo, en primer lugar, tras divorciarse, lo que le llevó a alquilar una nueva vivienda y comprar los enseres domésticos; para ello, solicitó un par de préstamos para hacer frente a la fianza y al mes corriente y a habilitar su nuevo hogar.

Posteriormente, dado su limitado salario, necesitó de nuevo financiación externa para la escolarización de su hija, la compra de materiales escolares, transporte, alimentación, suministros. Además, tras volverse a casar, un accidente le provocó fracturas importantes en la columna vertebral y estuvo de baja laboral.

Con su marido sin empleo y sin percibir ingresos durante un tiempo, sólo tenían lo recibido por la baja laboral, por lo que tuvo que solicitar créditos rápidos para gozar de liquidez de manera inmediata.

Finalmente, el juez ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso y podrá comenzar una nueva vida financiera desde cero.