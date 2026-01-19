Luz verde de la Xunta a una nueva área comercial en Vigo, junto a la A-55 a su paso por Bembrive

La Xunta de Galicia ha dado luz verde a una nueva área comercial en Vigo, después de que el Concello aprobara su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en verano. La Consellería de Medio Ambiente ha publicado el informe ambiental en el que se afirma que el nuevo centro ubicado en el lugar de Recaré, en Bembrive, no tiene "efectos ambientales adversos".

Ahora bien, la promotora del proyecto, Cecosa Hipermercados SL, sociedad vinculada a Eroski, deberá cumplir dos condiciones para contar con el visto bueno definitivo. En primer lugar, deberá mejorar la integración paisajística para evitar el impacto visual de las nuevas edificaciones: "Se recomienda prever barreras vegetales con plantaciones arbóreas en las zonas de transición entre las áreas comerciales y los usos residenciales".

En segundo lugar, el plan deberá incorporar un estudio de ruido que analice el impacto de las emisiones acústicas del tráfico en la autovía A-55. Entonces, la promotora deberá incorporar medidas específicas para cumplir con los objetivos de calidad acústica establecidos por ley.

El ámbito de Recaré, catalogado en el PXOM como SUNC-805, está situado en la zona norte de la parroquia de Bembrive, entre los núcleos de Recaré, Segade y A Mouteira. En total, se trata de una superficie de 70.168,60 metros cuadrados que linda con la autovía A-55, por la que circular 36.372 vehículos al día.

La transformación de este espacio, según se indica en el informe autonómico, prevé dos alternativas "muy semejantes" que modificarán por completo este ámbito. Una de ellas prevé la construcción de una vía perimetral paralela a la autovía, un viario de conexión interior y un vial de tráfico calmado.

Ordenación detallada de la propuesta de la promotora

Según el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), el ámbito estará dividido en cuatro parcelas, destinadas a usos terciarios. La P1 ocupará una superficie de 29.550 metros cuadrados y está planificada la construcción de una gran superficie comercial, que podrá alcanzar los 18 metros de altura como máximo.

Al norte, se ubicarán otras dos parcelas (P2 y P3). La primera acogerá una estación de servicio y la segunda, una edificación para restauración. Ambas construcciones deberán tener una altura máxima de nueve metros.

Al sur, se prevé otra parcela (P4) de 4.252,60 metros cuadrados, en la que también se proyecta un área comercial formada por uno o más locales de gran superficie. La altura máxima de estas edificaciones será de 14 metros.

Además, según el borrador y el estudio de evaluación de movilidad, el entorno estará dotado de 163 plazas de aparcamiento públicas, mientras que el área comercial contará con unas 1.503 plazas de aparcamiento privadas.