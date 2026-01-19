Cortada al tráfico una calle de Teis, en Vigo, por riesgo de derrumbe de un edificio

La Policía Local de Vigo ha cortado a la circulación un tramo de la calle Santa Tegra, en el barrio de Teis. Temen que la fachada de un edificio se derrumbe.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que ha informado que el inmueble afectado, de bajo y primer piso, se sitúa en el número 49 de la calle. Ahora mismo, presenta la fachada desplazada debido a la afección por unas obras cercanas.

Hasta el punto se desplazaron a mediodía de este lunes efectivos de bomberos de Vigo, para verificar la estabilidad y seguridad estructural del inmueble.

Para garantizar la seguridad, se ha establecido un perímetro de seguridad con vallas, y se ha cortado el tráfico rodado en el tramo de calle afectado, además de señalizar y asegurar la zona.

Fuentes municipales han trasladado que ya existe una empresa contratada para la demolición del inmueble, una demolición que es "inminente". Con todo, personal del servicio de Urbanismo se desplazará a la zona "a la mayor brevedad" para realizar una nueva inspección.