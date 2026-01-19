El BNG de Vigo pide al Concello que adelante la convocatoria de las ayudas de comedor y material escolar

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha demandado al Concello que adelante la convocatoria de las becas de comedor y material escolar. En concreto, han pedido que abran el trámite a la vez que el proceso de matriculación, el 1 de marzo, con el objetivo de garantizar que todas las ayudas estén resueltas antes del inicio del curso.

"Hablamos de 4.000 familias que no pueden ser castigadas con la incertidumbre de una burocracia lenta", ha advertido el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, quien ha lamentado que las demoras registradas este curso y en pasados años provocan "situaciones de ahogo económico" en muchas ANPAs.

Así, Igrexas ha defendido que esta medida permitiría que todas las familias conozcan si son beneficiarias de las becas de comedor y material escolar en el arranque escolar, así como garantizar el servicio desde el primer día.

Los nacionalistas han asegurado que esta situación ha afectado con mayor intensidad a las familias con bajos ingresos, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad social. Igrexas ha recordado que se trata de una "ayuda fundamental" para muchos hogares.

Además, el portavoz nacionalista ha defendido que "no hay argumento ni excusa" para impedir que se adelante y agilice esta convocatoria, puesto que ya cuenta con una partida presupuestaria en vigor desde el primer día del año.