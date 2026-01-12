El temporal obliga a suspender los viajes por la ría de Vigo entre la ciudad y Moaña

Uno de los barcos de 'Piratas de Nabia' por la ría de Vigo Piratas de Nabia

El servicio de transporte por la ría de Vigo se ha visto afectado este lunes debido a las malas condiciones meteorológicas. Hay activado un aviso naranja en todo el litoral, así como otro amarillo en tierra por viento y lluvia.

Más concretamente, en la ruta entre Vigo y Moaña se suspendieron los viajes de primera hora de la mañana: las salidas de Moaña de las 06:30 horas, 07:30 horas y 08:30 horas, así como las salidas desde Vigo de las 07:00 horas, 08:00 horas y 09:00 horas. Fuentes de la compañía operadora, Piratas de Nabia, recogidas por Europa Press, confirmaron que el servicio opera con normalidad desde las 09:00 horas, aunque han recordado que puede haber alteraciones a lo largo de la jornada.

En el caso de los viajes entre Vigo y Cangas, la empresa responsable, Mar de Ons, avisaba en las últimas horas que, a lo largo de la mañana de este lunes (entre las 07:00 horas y las 10:00 horas), las conexiones se harían cada 30 minutos "para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas".