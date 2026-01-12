Ofrecido por:
El temporal obliga a suspender los viajes por la ría de Vigo entre la ciudad y Moaña
Del mismo modo, la conexión con Cangas reajustará su horario -se hará cada 30 minutos- para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas
También te podría interesar: Alerta naranja en Pontevedra: La Xunta suspende la actividad deportiva en el mar
El servicio de transporte por la ría de Vigo se ha visto afectado este lunes debido a las malas condiciones meteorológicas. Hay activado un aviso naranja en todo el litoral, así como otro amarillo en tierra por viento y lluvia.
Más concretamente, en la ruta entre Vigo y Moaña se suspendieron los viajes de primera hora de la mañana: las salidas de Moaña de las 06:30 horas, 07:30 horas y 08:30 horas, así como las salidas desde Vigo de las 07:00 horas, 08:00 horas y 09:00 horas. Fuentes de la compañía operadora, Piratas de Nabia, recogidas por Europa Press, confirmaron que el servicio opera con normalidad desde las 09:00 horas, aunque han recordado que puede haber alteraciones a lo largo de la jornada.
En el caso de los viajes entre Vigo y Cangas, la empresa responsable, Mar de Ons, avisaba en las últimas horas que, a lo largo de la mañana de este lunes (entre las 07:00 horas y las 10:00 horas), las conexiones se harían cada 30 minutos "para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas".