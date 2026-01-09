Esta es la hora oficial a la que se apagará la Navidad en Vigo el próximo domingo

Vigo apura sus últimas horas con su lucerío navideño. Como es tradición, el Concello decidió prolongar este año unos días más las fiestas o, al menos, la decoración y alumbrado para, especialmente, animar las compras de rebajas y agradar a los más nostálgicos. También avalado por unos datos de ocupación que defienden que la Navidad atrae a miles de turistas a la ciudad, especialmente, los fines de semana.

Pero todo llega a su fin, incluso, la Navidad de Vigo, que se despedirá como viene siendo habitual también con un acto de apagado que tendrá lugar en Porta do Sol este domingo, día 11 de enero.

Como ocurrió con el encendido de este pasado 2025, parece que el día elegido para decir adiós a los villancicos, la gran noria o el mercadillo navideño también estará pasado por agua, por lo que el Concello ha apurado las horas para decidir el momento exacto en el que apretar el botón de apagado.

Parece que las lluvias, aunque en forma de chubascos, serán una constante durante todo este fin de semana, pero no impedirán celebrar la ceremonia: Será el domingo en torno a las 19:30 horas de la tarde y será el Concello el encargado de ajustar más el tramo horario atendiendo a cómo evolucione la situación meteorológica.

Abel Caballero calificó la Navidad en Vigo, "que sigue siendo el referente" en este sentido, de "maravillosa".