La Xunta sorteará en Vigo ante notario 20 nuevas viviendas en Mos
Todas ellas llevan asociadas una plaza de garaje y un trastero. También se nombrarán hasta 88 reservas por si fuesen necesarias
En la sede de la Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo se llevará a cabo el sorteo oficial de las nuevas 20 viviendas construidas por el ente autonómico en Mos, concretamente, en la zona de San Eleuterio.
Será en un acto ante notario este viernes, a partir de las 10:30 horas. Se buscará adjudicar provisionalmente estos hogares en alquiler por un periodo de siete años prorrogables.
De estas 20 viviendas, un 40% se adjudicará a jóvenes menores de 36 años. Así, primero se sorteará un domicilio adaptado de tres dormitorios, mientras que un segundo bloque incluirá dos viviendas de cuatro habitaciones y el tercero 13 pisos de tres dormitorios.
Además, hay cuatro viviendas de dos estancias. Todas ellas llevan asociadas una plaza de garaje y un trastero. También se nombrarán hasta 88 reservas por si fuesen necesarias.