El PP de Vigo acusa a Caballero de no haber sido capaz de construir ni una vivienda desde 2007

El PP de Vigo ha criticado a Abel Caballero por usar "como arma arrojadiza" la cuestión de la crisis de vivienda, cuando su gobierno "no ha sido capaz de construir ni una sola desde 2007, año en el que prometió que construiría 6.000 viviendas en la ciudad".

El portavoz municipal de la formación azul, Miguel Martín, afeó la conducta política de Caballero en este tema: "Dieciocho años después de haber accedido a la Alcaldía haciendo precisamente de la vivienda protegida su bandera, la realidad es que el balance de Abel Caballero se resume en una parálisis urbanística en Vigo por culpa de habernos dejado diez años sin Plan General, y cero viviendas construidas desde el Concello a pesar de tener plenas competencias para hacerlo.

Según Martín, la "única" política de vivienda que tiene el alcalde es la de "criticar a quien está construyendo 1.600 pisos de promoción pública en la ciudad frente a su total inacción en casi dos décadas, renegando de unas competencias propias que ahora, sin embargo, sí asume".

También matizó el "popular" que, a día de hoy, no se ha creado la empresa municipal de vivienda: "Y cuando lo esté, apenas contará con un capital de 4,5 millones de euros", señaló Martín, quien también criticó el hecho de que no se haya adjudicado el edificio de 27 viviendas públicas destinadas a alquiler en Esturáns.

El portavoz del grupo municipal popular también hizo referencia a las viviendas anunciadas por Caballero para Santa Cristina, en la parcela que en la actualidad todavía ocupa el parque central de servicios. El gobierno local sacó a concurso en el mes de julio la redacción del proyecto de urbanización y, seis meses después, "todavía no ha adjudicado ese contrato, por cerca de 50.000 euros".