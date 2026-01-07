Los hoteles de Vigo firmaron una ocupación del 87% en el fin de semana previo a Reyes

Abel Caballero volvió a sacar pecho tras los datos turísticos obtenidos con la celebración de la Navidad en la ciudad olívica, unos datos que calificó esta mañana de "importantísimos" y que centró, en su última comparecencia, en el pasado fin de semana, periodo en el que los hoteles firmaron una ocupación, según datos aportados por el regidor vigués, del 89% (el viernes), y de 85% (el sábado).

Para Caballero, las anteriores son unas cifras "excepcionalmente altas" porque, tal y como esgrimió, "lo normal en esta época hubiera sido rondar el 10% como mucho" y la media fue "un 87%", lo que significó, según el primer edil vigués, muchos puestos de trabajo y una repercusión directa en la economía y en el bienestar de los ciudadanos de Vigo. "La Navidad bate récords con respecto a cualquier edición anterior", puntualizó Caballero.

Por último, Caballero aseguró que el dinero que deriva de la celebración de la Navidad, "se reparte por todo Vigo" y es fundamental para el comercio de la ciudad olívica.