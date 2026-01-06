José y Silvia, ganadores del segundo premio de la Lotería del Niño: "Estos son los Reyes de verdad"

La Lotería del Niño ha repartido suerte en O Porriño (Pontevedra), donde la administración La X de la Suerte ha vendido el primer y el segundo premio. José y Silvia son dos de los afortunados que se acercaron desde Baiona a la ventanilla de Sonia, Benjamín y Andrés para comprar el 45875.

Cada serie del Segundo Premio de la Lotería del Niño es agraciada con 750.000 euros, es decir, 75.000 euros por décimo agraciado. "Nos llevamos siete décimos", confirma ante los medios José, mientras que su mujer, Silvia, asegura que su comadre, Pili, se llevó todos los boletos del número premiado.

"Esto sí que son los Reyes de verdad", añade el vecino de Baiona (Pontevedra), que explica que todo el premio es repartido con la familia y que compran todos los años en O Porriño, en La X de la Suerte. Como es compartido, ellos ingresarán sobre unos 38.000 euros.

Una administración afortunada

Esta administración de lotería no es la primera vez que reparte suerte entre sus vecinos y los de la comarca. En otras ocasiones, ya vendieron el Gordo de Navidad y el pasado 22 de diciembre vendieron el tercer y el quinto premio.

Pero como este 6 de enero, nunca. "Ya vendimos alguna vez el Gordo, pero no de dar el primero y el segundo. Y de segundo dar la cantidad que dimos, que son 320 décimos", ha explicado uno de los dueños del negocio, Benjamín, que mostraba y compartía su alegría con todas las personas que se acercaban a La X de la Suerte.

Vender el Primer y el Segundo Premio del Niño no es nada habitual. De hecho, creen que es la primera vez de la historia. "¡Ya nos llaman la Doña Manolita de Galicia!", exclama el lotero, cuyo establecimiento ha repartido más de 25 millones de euros entre décimos y participaciones.