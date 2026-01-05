Siguen las incidencias con estufas y parrillas en invierno: Sustos en Lalín (Pontevedra) y Calvos (Ourense)

Los incendios, explosiones e intoxicaciones siguen siendo una constante en el periodo invernal en muchos hogares gallegos. Una mala manipulación o uso de estufas, sumado a prácticas nocivas para con la calidad del aire dentro de las viviendas suelen estar detrás de estas incidencias.

Según ha registrado la Axega, en las últimas horas se registraron dos nuevos incidentes en Calvos de Randín (Ourense) y en Lalín (Pontevedra). En este último caso, en la tarde de ayer se produjo una explosión de una estufa de butano en la Rúa dos Xazmíns. Según los Bombeiros do Deza, se produjo un incendio previo en la manta con la que se cubría uno de los ocupantes de la vivienda, que acabó afectando al frontal de la propia estufa. El hombre y su hija fueron evacuados por síntomas de intoxicación por inhalación de gas.

Por otro lado, en Calvos de Randín tres personas estuvieron a punto de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono tras intentar cocinar sobre una parrilla dentro de una habitación. Después de encender el fuego con carbón se consumió todo el oxígeno de la estancia, dando lugar a una acumulación de monóxido que estuvo a punto de afectar a la salud de los tres ocupantes.