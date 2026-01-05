Caballero propone a Xunta y Diputación un financiamiento a tres en Peinador

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, propone un financiamiento a tres -local, provincial y autonómico- para conseguir que el aeropuerto de Peinador implante nuevos vuelos, concretamente, la conexión con Londres tras la marcha de Ryanair.

Según el regidor olívico, Vigo está "recibiendo ofertas de compañías que quieren hacer vuelos" desde Peinador, singularmente, con destino a Londres. Asimismo, ha recordado que esa conexión se hizo con Ryanair, financiada por el Ayuntamiento mediante un contrato de promoción publicitaria y turística, que finalizó a 31 de diciembre de 2025.

"Pero desde Vigo no solo vuela gente de Vigo. Vuela gente de Vigo, vuela gente del área metropolitana, vuela gente de todo el sur de Galicia y, por tanto, yo le hago una propuesta a la Xunta y a la Diputación: contratemos un vuelo a Londres con una empresa, una compañía de 'low cost', y un tercio del coste lo paga la Xunta, un tercio del coste lo paga la Diputación y un tercio del coste lo paga el Ayuntamiento", ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, el alcalde ha propuesto "repartir los costes", porque "en Santiago, el 100 por 100 lo paga la Xunta" con ayudas al aeropuerto compostelano. "La propuesta es firme y está encima de la mesa. Podemos contratar de forma inmediata un vuelo a Londres", ha insistido, y ha añadido: "El coste lo repartimos entre Xunta, Diputación y Ayuntamiento. Un tercio cada uno. A ver si quieren apoyar al aeropuerto de Vigo o solamente al aeropuerto de Santiago".