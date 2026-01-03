Convocan en Vigo una concentración contra el ataque de EEUU a Venezuela

Cartel de la concentración convocada en Vigo tras el ataque de EEUU a Venezuela Asociación AGABO

Esta tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar una concentración en Vigo a raíz del ataque realizado la pasada madrugada de Estados Unidos sobre Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores.

La convocatoria parte del Capítulo Galego da Internacional Antifascista desde la Asociación AGABO, conformada por AGABO, BNG, CIG, CUT, Mar de Lumes, Movemento Arredista, PCG, PCRG, Podemos Galiza y UPG. Será ante el consulado de Venezuela, en la calle Velázquez Moreno.

En un comunicado, la organización rechaza la intervención militar en Venezuela y "calquera forma de agresión armada externa contra un pobo soberano" y condena el uso de la fuerza militar como herramienta política, denunciando la vulneración del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

"Ningunha narrativa imperialista xustifica unha intervención militar: nin a “seguridade”, nin a “loita contra o suposto narcotráfico”, nin intereses xeopolíticos ou económicos poden estar por riba do dereito dos pobos a decidir o seu futuro sen ameazas, sancións nin imposicións", mantiene AGABO.

Por todo ello, exigen el cese de las acciones militares y la retirada de dispositivos estadounidenses en Venezuela, la protección efectiva de la población civil y que la comunidad internacional actúe para abrir un diálogo.

"Desde Galiza, terra de emigración e solidariedade, reiteramos a nosa irmandade histórica co pobo venezolano", continúa el comunicado, en el que animan a la población a movilizarse contra la intervención "militar imperialista de EEUU dirixida por Donald Trump".