Más de 8.800 personas fueron beneficiarias de las ayudas de emergencia del Concello de Vigo en 2025

El Concello de Vigo ha repartido 1.100.000 euros en ayudas de emergencia durante 2025. Así lo ha confirmado el alcalde a través de un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que indica que el gobierno local aprobó 3.558 ayudas que beneficiaron a 8.870 personas durante el pasado ejercicio.

Según ha afirmado el regidor socialista, 1.163 ayudas se destinaron a alimentación —por un valor total de 432.000 euros— y 991 ayudas se dirigieron a apoyo a la vivienda —400.000 euros—. Estas fueron las mayores partidas que aprobó el gobierno local en 2025.

Del total de ayudas, 112 fueron para el bonotaxi —33.425 euros—, 154 para alojamientos —60.563 euros—, 34 para gastos de farmacia —2.719 euros—, 371 para el recibo de la luz —19.441 euros— y 309 para el del agua —17.921 euros—, 32 para el gasto del gas —3.167 euros—, y 59 para prótesis y ópticas —26.270 euros—.

También se entregaron 12 ayudas para atención sanitaria —por 6.036 euros—, una para alimentos específicos para menores de 15 años —115 euros—, 11 para gastos personales —2.431 euros—, 39 para mobiliario de primera necesidad —17.921 euros— y nueve para eliminar barreras arquitectónicas —26.018 euros—.

En el mismo audio, Caballero ha asegurado que desde 2019, primer año de las ayudas de emergencia, el Concello ha duplicado el presupuesto para proporcionar apoyo a las personas con necesidades "perentorias", ya que se trata de "un complemento imprescindible para numerosas familias".

Pabellones de Bembrive y Lavadores

Por otro lado, en la Xunta de Goberno celebrada este viernes, el Concello ha aprobado los proyectos para la ejecución e instalación de un nuevo pavimento area-plástico para los pabellones deportivos de Bembrive y Lavadores.

"Tienen en este momento un firme excesivamente duro y vamos a cambiarlo por el nuevo sistema que cuenta con un perfil de parqué similar al que existe en el polideportivo de As Travesas", ha informado Caballero en otro audio, destacando que se trata de una mejora "sustancial".

El plazo de ejecución es de tres meses, aunque ha señalado que el "momento óptimo" para realizar las obras será en verano. "Este parqué es flexible y, por tanto, no somete a las rodillas y a los tobillos a los impactos de cuando se corre en una superficie dura", ha concluido.