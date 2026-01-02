El BNG exige a Concello, Xunta y Gobierno hacer de la vivienda una prioridad política de Vigo en 2026

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido este viernes que la gran prioridad política de Vigo este 2026 debe ser la vivienda. El grupo municipal de los nacionalistas ha lamentado la pasividad del Concello, de la Xunta y del Gobierno ante la "emergencia habitacional" de la ciudad.

El portavoz del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha reclamado el despliegue "urgente e imprescindible" de una "enérgica" política de vivienda pública, capaz de garantizar "el primer derecho de la ciudadanía, que es poder habitar su propia ciudad".

Al respecto, Igrexas ha lamentado que 2025 cerró con un aumento del 9% en los precios de los alquileres en Vigo, tres puntos por encima de la media gallega. La urbe olívica se ha convertido en la ciudad con los alquileres más caros de Galicia, según Idealista.

"Hablamos de un incremento acumulado de casi el 35% desde 2020 y del 50% en los últimos diez años", ha advertido el portavoz nacionalista, señalando como factor clave el "ultraespeculativo" de los pisos turísticos.

El número de viviendas turísticas ha crecido de las 400 a las 2400 en apenas cuatro años. "Hoy en Vigo hay más de cinco pisos turísticos por cada vivienda disponible para el alquiler", ha denunciado Igrexas, quien ha advertido que las administraciones públicas "no pueden continuar de brazos caídos".

Llamamiento a todas las administraciones

Así, ha criticado el desmantelamiento de la política pública de vivienda por parte de la Xunta del PP, así como la negativa del Gobierno de España a transferir a los concellos y a las comunidades las viviendas y los inmuebles del SAREB.

A nivel local, Igrexas ha calificado la política de vivienda de Abel Caballero como un permanente "vuelva usted mañana". "El único hecho concreto fue firmar un convenio con la universidad para crear un observatorio que analice los precios", ha afirmado.

También ha criticado que el Concello de Vigo haya rechazado solicitar la declaración de zona tensionada del mercado de vivienda, como ya hicieron en A Coruña y en Santiago de Compostela. Igrexas ha censurado que el gobierno local siga "haciendo caja" cobrando el 10% de los aprovechamientos urbanísticos o subastando viviendas vacías.

En consecuencia, el grupo municipal del BNG considera necesario movilizar todos los esfuerzos y todos los recursos para hacer de la vivienda la prioridad política de la ciudad. Así, solicitarán la creación de un Consello Municipal de Vivienda, como espacio de participación, coordinación y control democrático.