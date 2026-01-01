Vigo empieza 2026 con lluvia, sin incidencias graves y con el servicio de limpieza a pleno rendimiento

Porta do Sol desde la calle Elduayen, en Vigo, a 1 de enero de 2026 S.P.

Mientras la mayoría de los vigueses y las viguesas se desperezan tras una noche de juerga, los operarios municipales continúan trabajando bajo la lluvia para dejar las calles olívicas como nuevas, tras una Nochevieja que transcurrió sin incidencias graves—según el 112 Galicia—.

Las plazas del centro que la tarde del 31 de diciembre presentaban un ambiente inigualable, este jueves eran transitadas por apenas un par de turistas. Algunos se dirigían a la estación de Urzáiz para volver a sus casas tras dar la bienvenida al nuevo año en Vigo, otros buscaban "ese edificio" que está en "La Colegiata".

Junto a turistas y algunos vecinos que se han atrevido a dar un pequeño paseo bajo las primeras gotas de lluvia del año, también caminaban por Porta do Sol, Policarpo Sanz y Praza da Constitución personas que se dirigían a sus puestos de trabajo. Entre ellos, los operarios municipales que se encargan de la limpieza de las calles.

Praza da Constitución, en Vigo, a 1 de enero de 2026 S.P.

Ardua tarea dejar como nuevas los lugares donde miles de vigueses festejaron la entrada de 2026. Pese a papeleras abarrotadas, algunos vasos de plástico y botellines, y basura acumulada en elementos decorativos de la Navidad, las calles de Vigo presentaban un buen estado este mediodía.

Basura acumulada tras Fin de Año en Vigo S.P.

Incluso en el Paseo de Alfonso, lugar de moda entre los ciudadanos de Vigo para los "tardeos". No cabía un residuo más en las papeleras de este céntrico enclave, pero la Plaza Argüelles mostraba un buen estado para acoger muchas más celebraciones en 2026.

La fiesta en Vigo duró desde la "Tardevieja" hasta las primeras horas de este jueves 1 de enero. Según ha informado a Treintayseis el 112, la noche transcurrió sin graves incidencias, con algunas peleas y sucesos habituales cada Año Nuevo en cualquier parte de Galicia.

Lluvias para empezar el año

La lluvia protagonizará los primeros días del año en Vigo. Según previsiones de Meteogalicia, para los próximos días se prevén cielos con nubes y claros y se esperan precipitaciones todos los días.

Por otro lado, las temperaturas serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año. Este jueves los termómetros alcanzarán los 14 grados y aumentarán a lo largo de la semana, hasta los 16 grados del sábado.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general durante los próximos tres días.