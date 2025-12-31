El BNG de Vigo cierra 2025 criticando la "sordera autoritaria" del gobierno local

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha cerrado este miércoles el ciclo político de 2025. Los nacionalistas han hecho balance de un año marcado, explican en una nota de prensa, por "más de lo mismo" del gobierno de Abel Caballero y por el abandono y maltrato continuado de la Xunta a la mayor ciudad de Galicia.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha destacado la intensa acción política y social de su grupo municipal frente al "relato triunfalista de quien vive fuera de la realidad" e instalado "en el trono del emperador desnudo de una ciudad que se quiere reducir a un parque temático".

Así, Igrexas ha contrapuesto su línea de trabajo, basada en "un ejercicio hoy tan imprescindible como revolucionario en Vigo: escoitar", a la "sordera autoritaria de un alcalde que se ausenta de los Plenos y criminaliza a quien formula críticas o reivindicaciones".

Por ello, ha celebrado la celebración de un debate vecinal sobre el estado de la ciudad, en el que participaron más de 200 representantes de los movimientos sociales. Además, ha recordado el proceso participado que celebraron sobre los presupuestos municipales, que dio lugar a 198 enmiendas.

Desde el BNG, han afirmado que estos son sólo dos ejemplos de las más de 330 iniciativas, propuestas y posicionamientos que el BNG ha desarrollado este año. Presumen, asimismo, de un trabajo político "a pé da rúa", recorriendo barrios y parroquias y en contacto permanente con los movimientos sociales.

"Estivemos sempre a carón das causas xustas", ha señalado Igrexas, que ha participado en las concentraciones de las usuarias de los gimnasios municipales y de los trabajadores que han demandado condiciones decentes y salarios dignos, así como en aquellas a favor de la causa palestina.

Contra el PXOM y la ZBE

La implantación del PXOM de Vigo también ha marcado la agenda del BNG. Los nacionalistas rechazaron este plan urbanístico, "diseñado en la oscuridad de los despachos, al servicio de los intereses de los de siempre y que pretende tronzar parroquias y avanzar hacia un Vigo más gris".

El grupo municipal que lidera Igrexas se ha opuesto, además, a las Zonas de Bajas de Emisiones. Los nacionalistas critican que la ZBE que está pendiente de entrar en vigor discrimina con multas a quien no puede permitirse un coche eléctrico.

Abandono del PP

Por otro lado, el portavoz nacionalista ha criticado el abandono de Vigo por parte del Partido Popular. El BNG reclamó a la Xunta una inversión de 260 millones de euros, a la vez que ha señalado que el Gobierno de España debe cumplir con los compromisos acordados con Vigo, como la Salida Sur en 2030 y poniendo en marcha un tren de cercanías antes de que acabe la legislatura.

Con todo, Igrexas ha asegurado que el apoyo hacia el BNG sigue creciendo de forma "imparable" en la ciudad. "O obxectivo é construírmos entre todas e todos un novo Vigo: máis habitábel, máis verde, máis xusto e igualitario, motor dunha nova Galiza", ha concluido.