El Pleno de Vigo pide formalmente el cese de la conselleira de Medio Ambiente por su gestión de Eiras

La polémica en torno a Eiras, a su gestión y a la atribución de la responsabilidad por las deficiencias detectadas sigue coleando en este final de año. Esta mañana se ha celebrado una sesión plenaria en el Concello de Vigo en la que se ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y la abstención del BNG, una moción en la que se solicita el cese de la titular de la Xunta de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, por su "irresponsable gestión" de la presa.

La iniciativa, presentada por el PSOE, fue defendida por Javier Pardo, que relató la situación vivida tras conocerse el deterioro de dos válvulas de la denominada presa. "Una de las válvulas falló en abril de este año, hace ocho meses. Otra válvula en octubre. A día de hoy, siguen sin cambiarse", criticó, al tiempo que recordó que es el ente autonómico el que debe encargarse de la conservación y mantenimiento de la infraestructura.

Por su parte, el voceiro nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, lamentó que el Gobierno gallego conociese hace meses la situación y "no hiciese nada"; acusando a la Xunta de crear una "alarma irresponsable" que a su vez desembocó en "un nuevo episodio del permanente tira y afloja partidista de reproches y acusaciones cruzadas" entre Xunta y Ayuntamiento de Vigo.

El PP acusa a Caballero de mostrar una "obsesión permanente"

Desde el PP, Fernando González Abeijón aseguró que esta moción es fruto de la "obsesión permanente" del alcalde, Abel Caballero, por cargar contra el Ejecutivo autonómico. Una obsesión que, según dijo y recogió Europa Press, acaban "pagando los vigueses".

A su juicio, las válvulas estaban deterioradas por la ausencia de mantenimiento preventivo que debería haber llevado a cabo el Ayuntamiento, que es quien las manipula. Esta "dejación clara de funciones prolongada en el tiempo", anotó, hizo que se llegase a esta situación, subrayando que la Xunta ya trabaja en el cambio de las cuatro válvulas, con una inversión urgente de unos 2,3 millones de euros. "Menos mociones teatrales, menos culpar siempre a otros y más asumir errores propios", reivindicó el popular.