Vigo cierra el capítulo de domingos de 2025 sin lluvias

La ciudad de Vigo cerrará el capítulo de los días de domingo de 2025 sin lluvias en esta última jornada, de acuerdo con el pronóstico hecho público por Meteogalicia.

Así, el mercurio refleja unos valores mínimos de 8 grados y unos valores máximos de 16, con una tendencia general de descenso lógica en el mes de diciembre.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que estén poco nublados o despejados, con momentos ocasionales de nubes y claros.

Las precipitaciones no harán acto de presencia, con porcentajes recogidos en el pronóstico que no superan el 5% en los diferentes momentos del día.

Con respecto a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.