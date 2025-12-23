¿Qué tiempo hará en Vigo para el "tardeo" Navideño y la Nochebuena?

Se acerca la Nochebuena y la Navidad. Dos días para celebrar la vida con amigos y familiares, y reencontrarse con aquellas personas que vemos menos el resto del año. Después de una primera quincena lluviosa, parece que en este segundo tramo de diciembre podremos respirar un poco -en lo que a mal tiempo se refiere- y dejar los paraguas a un lado para enfundarnos los jerséis navideños y salir a disfrutar.

Así, según la previsión meteorológica, mañana miércoles, día 24 de diciembre, no lloverá. Los cielos mantendrán una alternancia de nubes y claros sin amenaza de precipitaciones. Además, las temperaturas -tanto las máximas, como las mínimas- se recuperarán ligeramente. Oscilarán entre los ocho y los 15 grados.

El jueves, día 25 de diciembre, la fotografía será similar en cuanto a la ausencia de lluvias. Eso sí, habrá que abrigarse un poco más, pues la mínima caerá hasta los cuatro grados, y la máxima hasta los 10.

Con todo, parece que, según datos de MeteoGalicia, será posible disfrutar de dos días de calma, en lo meteorológico, en la compañía de los seres queridos.