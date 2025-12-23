Luz verde al presupuesto de Vigo con el voto en contra de toda la oposición

El Concello de Vigo acaba el año con el presupuesto de 2026 aprobado. Eso sí, únicamente con los votos a favor del grupo de gobierno, pues tanto el BNG como el PP mostraron su rechazo al documento, que asciende a 350,1 millones de euros.

En una sesión plenaria, celebrada a las 10:00 horas y con un único punto en el orden del día, Jaime Aneiros, edil de Hacienda, fue el encargado de desgranar las cuentas, asegurando que la pretensión era "mejorar las condiciones de vida" de los ciudadanos, con "recursos propios y deuda cero".

Entre las partidas, Aneiros destacó la importancia de la política social "en sentido amplio" en estos presupuestos, así como los servicios públicos y el apoyo a las familias. Más concretamente y tal y como recoge Europa Press, el presupuesto recoge hasta 29 millones de euros para política social, 38 millones de apoyo a colectivos de Vigo y 44 millones para inversiones previstas en obras como la reforma de la grada de Gol, las rampas de Gran Vía y el Paseo de Granada.

No se aceptaron enmiendas

Con todo, el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, criticó que el pleno se convirtiese "en un lugar para dar forma a decisiones tomadas de antemano", ya que el gobierno local no aceptó ninguna de las casi 200 enmiendas presentadas por los nacionalistas. "Aceptar enmiendas no es síntoma de debilidad, es síntoma de responsabilidad política", insistió, tachando de "irresponsabilidad" este rechazo por ser un "acto de cinismo político" y de "soberbia".

En la misma línea, el portavoz "popular", Miguel Martín, criticó la subida de las tasas a los ciudadanos, refiriéndose al IBI o al "sablazo" de la basura. También lamentó el "bloqueo" de proyectos planificados por la Xunta, como el centro de asociacionismo que pretendía impulsar el Gobierno gallego en uno de los antiguos edificios de los juzgados de calle Lalín.

Por parte del PSOE, Carlos López Font reivindicó que los vigueses valoran lo que hace el gobierno local y "se fían" porque el dinero de las cuentas "va destinado a la ciudad".

El encargado de cerrar el pleno fue de nuevo Aneiros, quien lamentó la "falta de proyecto" de la oposición, para dar paso a la votación, que salió adelante con el "Sí" del PSOE y el "No" de PP y BNG.