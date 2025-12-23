Caballero, sobre las viviendas de la Xunta en Marín y O Porriño: "Se están riendo de Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, desgranó este martes algunas de las primeras informaciones alusivas al Observatorio de Vivienda que, de la mano de la Universidade de Vigo, se está poniendo en marcha para profundizar en el estado de esta cuestión en la urbe olívica.

Con todo, el regidor quiso censurar el hecho de que la Xunta de Galicia no esté, según sus palabras, construyendo inmuebles de manera proporcional y atendiendo a la población de los municipios gallegos. Habló, en este extremo, de Marín u O Porriño: "En Marín está construyendo 400 viviendas y en O Porriño, 240. En Vigo, 250. Tantas viviendas en O Porriño como en Vigo y casi el doble en Marín", lamentó. "¿Se ríen de Vigo los de la Xunta? Se están riendo de esta ciudad. Esta ciudad tiene 300.000 habitantes, tendrían que estar haciendo unas 5.000", anotó.

Caballero calificó de "escándalo" el hecho de que "el Concello de Vigo esté construyendo más vivienda a precio tasado que la Xunta de Galicia". También que el ente autonómico, en los últimos 17 años, construyera 62 viviendas de venta: "La Xunta está despreciando esta ciudad. Y el PP de Vigo, callado. Y el BNG de Vigo, callado. Solo piensan en Vigo para llevar dinero a otros sitios", concluyó.