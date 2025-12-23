Caballero clama por una Facultad de Medicina en Vigo: "Santiago tiene un privilegio medieval"

Abel Caballero, regidor olívico, mostró este martes su posición firme y "no discutible" sobre que Vigo tenga una Facultad de Medicina adscrita a la Universidade de Vigo. Además, el primer edil vigués acusó a la Xunta de Galicia de "coaccionar" para no lograr dicho fin.

Por lo anterior, el alcalde olívico se comprometió a mantenerse en la misma línea y a "defender" esta dotación. "Somos la más importante ciudad de España sin Facultad de Medicina. Hay como 30 ciudades más pequeñas que la tienen", lamentó el alcalde olívico.

Caballero se opone a la idea de tener una única facultad para 2,7 millones de habitantes y pone como ejemplo que Castilla y León tiene cinco facultades; Andalucía, nueve; Catalunya, ocho; Madrid, diez; Valencia, siete; Canarias, tres; País Vasco, dos; Navarra, dos; Murcia, dos; Castilla-La Mancha, dos o Baleares, dos. "¿Qué escándalo es este? Dar a Santiago un privilegio medieval", se preguntó. "Vigo es tres veces Santiago y nos están negando la Facultad de Medicina y el Bloque y el PP se callan", anotó.