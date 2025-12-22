El tiempo en Vigo: La semana más navideña arranca con chubascos

Varias personas se cubren de la lluvia con sus paraguas. Europa Press

Lunes e inicio oficial de la semana en la que arrancará oficialmente el periodo navideño. Parece que, salvo cambios, reinará la estabilidad en las fechas centrales, aunque, antes, tendrán que registrarse los últimos chubascos.

Hoy la ciudad ha amanecido con lluvias débiles y sensación de frío. Esta será la tónica del día aunque, puntualmente, podrá abrirse claros. Las temperaturas mínimas caerán hasta los cinco grados, mientras que las máximas no sobrepasarán los 11.

Mañana martes se prevé que las lluvias comiencen a remitir. Las temperaturas mínimas subirán un grado, hasta los seis, mientras que las máximas se quedarán en los 11.

El miércoles, día de Nochebuena, la jornada vendrá marcada por cielos en alternancia de nubes y claros. Las temperaturas mínimas permanecerán en los cinco grados, y las máximas recuperarán uno, hasta los 12.