La ocupación hotelera superó el 70% durante el fin de semana pese a la lluvia en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó este lunes de los datos alusivos a la ocupación hotelera durante este pasado fin de semana. Un ecuador navideño que estuvo marcado por la lluvia y el frío, especialmente, durante la jornada del sábado, pero que no impidió que fueran muchos los que se animaran a disfrutar de las luces navideñas. 

Algunos de los participantes en el paseo de los mayores por las luces de Vigo.

Así, el viernes, el nivel de ocupación hotelera fue de 72%, mientras que el sábado superó el 76%. Con todo, el Concello cifró la media en un 74%. Además, Caballero reiteró que la Navidad genera unos 4.000 empleos: "Estamos encantados", manifestó el primer edil vigués, quien acusó nuevamente al PP y al BNG de "querer apagar la Navidad de Vigo a través de denuncias". 

Pese a todo, el alcalde de Vigo alabó el alcance del turismo vigués y su programación: "Ya le gustaría a cualquier ciudad de España". 