La ocupación hotelera superó el 70% durante el fin de semana pese a la lluvia en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó este lunes de los datos alusivos a la ocupación hotelera durante este pasado fin de semana. Un ecuador navideño que estuvo marcado por la lluvia y el frío, especialmente, durante la jornada del sábado, pero que no impidió que fueran muchos los que se animaran a disfrutar de las luces navideñas.

Así, el viernes, el nivel de ocupación hotelera fue de 72%, mientras que el sábado superó el 76%. Con todo, el Concello cifró la media en un 74%. Además, Caballero reiteró que la Navidad genera unos 4.000 empleos: "Estamos encantados", manifestó el primer edil vigués, quien acusó nuevamente al PP y al BNG de "querer apagar la Navidad de Vigo a través de denuncias".

Pese a todo, el alcalde de Vigo alabó el alcance del turismo vigués y su programación: "Ya le gustaría a cualquier ciudad de España".