El Concello de Vigo llevará una cena de Navidad a los mayores que viven solos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido de las luces de Navidad el año pasado. Adrián Irago - Europa Press

Los mayores que viven solos en el Concello de Vigo y que son usuarios del departamento municipal de Política Social recibirán en su casa una cena navideña. Así lo anunció hoy el regidor local, Abel Caballero, quien apuntó, además, que será extensiva al acompañante que, según sea el caso, se encargue de su atención -servicio de dependencia-.

"Queremos que estas personas que viven solas tengan su cena de Navidad con dignidad y alegría", aseveró el primer edil vigués. "Es un gesto", concluyó.

Caballero recordó que, en los últimos tiempos, se pusieron en marcha distintas iniciativas dirigidas al bienestar de los más mayores de la ciudad, entre otras, Vigo cidade amiga dos maiores. También las propuestas de tipo social como la fiesta de Navidad del Servizo de Axuda no Fogar o los días especiales del Albergue Municipal este diciembre.