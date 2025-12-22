El BNG de Vigo reclama que se congelen las tarifas del bus urbano para 2026

El BNG de Vigo ha solicitado este lunes que se congelen las tarifas ordinarias del bus urbano, se mantengan las bonificaciones y la gratuidad para los menores de 15 años y se cree un bono social gratuito de cara a 2026.

Así lo han reclamado en la Comisión Informativa de Fomento y Servicios y ante la "opacidad absoluta" del Gobierno local a la hora de abordar esta cuestión a punto de finalizar el año.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha demandado que la congelación incluya el mantenimiento de la gratuidad para los menores de 15 años y los descuentos para la franja entre los 15 y los 30 años, además de una equiparación del precio del bono de estudiante con el universitario, una "discriminación absoluta" que carece de justificación.

Sobre el bono social, que estaría destinado a personas con bajos ingresos, como las perceptoras de la RISGA, el IMV, la PNC, la RAI y otras ayudas similares, así como a las personas desempleadas de larga duración, Igrexas considera "incomprensible que personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos que no garantizan una subsistencia digna, tengan que pagar por hacer uso de un servicio esencial como es el transporte público".

Además, el portavoz nacionalista ha recordado que el servicio de autobús urbano de Vigo es el más caro de las siete ciudades gallegas, por lo que se trata de unas medidas "imprescindibles": "El pasado mes de junio se aplicó una subida del 20% en las tarifas bonificadas, lo que supuso un nuevo golpe para miles de personas usuarias”, ha recordado.

Para el BNG, esta política tarifaria resulta aún más injustificable si se tiene en cuenta que el Concello "va a dejar sin ejecutar en 2025 más de 100 millones de euros de su presupuesto", por lo que el coste de estas propuestas es "perfectamente asumible".

Por último, han defendido que se apueste por la movilidad colectiva, "más accesible" y "más sostenible", especialmente para "la mayoría social que representan las clases populares y trabajadoras”.