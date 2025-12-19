El tiempo en Vigo: El sol dará paso a lluvias y a un retroceso en los mercurios

Llega el fin de semana previo a la Navidad y parece que vendrá marcado por la inestabilidad. Si bien hoy viernes no se esperan precipitaciones, lo cierto es que la sensación térmica será de frío: Las mínimas caerán hasta los seis grados, mientras que las máximas no sobrepasarán los 14.

El sábado, día 20 de diciembre, volverán las lluvias. Serán débiles y no tan persistentes como las registradas este pasado jueves. Las mínimas se quedarán en los seis grados y las máximas también retrocederán un grado, hasta los 13.

Para el domingo habrá que abrigarse todavía más, si cabe. Los termómetros seguirán experimentando una caída: Hasta los 11 grados, en la máxima, y hasta los cinco, en la mínima. Seguirá lloviendo, aunque con la posibilidad de que se abra algún claro en momentos puntuales del día.