Xunta, Zona Franca y Concello acuerdan que una nueva auditora homologada valore el Ifevi

Principio del fin del culebrón del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi). Xunta de Galicia, Zona Franca y Concello de Vigo han acordado elaborar una nueva tasación del recinto. La encargada será una empresa auditora homologada que buscará el gerente del Ifevi, Arsenio Prieto.

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y por el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, ha estado presente en la reunión en la se ha llegado a un acuerdo con el alcalde Abel Caballero y el delegado del Estado de Zona Franca, David Regades, sobre la nueva tasación del recinto.

El representante estatal ha subrayado que se está "más cerca" de "salvar Conxemar y salvar el Ifevi". Este acuerdo para una nueva tasación del recinto supone el impulso necesario para la inclusión de Zona Franca en el patronato del Ifevi. Por ello, ha calificado el encuentro de "muy positivo".

"El primer paso hacia la futura gobernanza tripartita del recinto ferial", ha apuntado el gobierno gallego en una nota de prensa. El conselleiro considera que la reunión ha sido "provechosa" y ha señalado que es "un reflejo de la mano tendida al Ayuntamiento de Vigo y a la Zona Franca que viene demostrando el gobierno autonómico".

González ha incidido en que el recinto ya cuenta con una "valoración realizada bajo encargo del propio Patronato", pero que el Gobierno gallego "nunca buscó entrar en debates que solo llevan a un camino sin salida" por lo que "no tiene inconveniente" en impulsar una nueva por "lealtad institucional entre las tres partes". Aún así, ha advertido que no puede ser un "obstáculo" que suponga "frenar los trabajos que ya están en marcha".

"Como tenía que ser"

El alcalde de Vigo también ha mostrado su satisfacción. "Tuvimos acuerdo total", ha subrayado Caballero, que había rechazado la tasación anterior. Consideraba que se trataba de una "manipulación interesada" y que la Xunta trataba de "estafar" a la ciudad olívica tras sobrestimar la participación autonómica.

"Estoy muy contento porque queríamos, Zona Franca y Concello, salvar Conxemar. Y salvar Conxemar significa esta reforma que va a pagar Zona Franca para ampliar el Ifevi", ha añadido el regidor socialista, que ha avanzado que las tres administraciones tendrán el mismo peso en el Consejo del recinto.

Además, la presidencia será rotativa entre Xunta y Concello, mientras que la Zona Franca mantendrá siempre la vicepresidencia. "Perdimos innecesariamente ocho meses, pero me da igual, se acaba bien", ha concluido Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación.