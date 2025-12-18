La lluvia obliga a suspender el paseo de los mayores por las luces en Vigo

Algunos de los participantes en el paseo de los mayores por las luces de Vigo. Treintayseis

La lluvia ha obligado a suspender una de las iniciativas solidarias de la Navidad en Vigo, al menos, por el momento. El paseo de los mayores por las luces viguesas, cortesía del sector del taxi en la ciudad, será pospuesto debido al mal tiempo y a las fuertes precipitaciones que se prevén para esta tarde.

Así lo anunció el regidor olívico, Abel Caballero, esta mañana y un día después de la presentación oficial de esta iniciativa. Con todo, la suspensión no es definitiva, ya que se buscará una nueva fecha.

Está previsto que unos 200 mayores participen en este paseo por medio de unos 40 taxis. "La ilusión de la Navidad es de los niños, pero también de los mayores", aseguró Caballero.