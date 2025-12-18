Ofrecido por:
La lluvia obliga a suspender el paseo de los mayores por las luces en Vigo
Iban a ser recogidos, al igual que ocurrió estos últimos años, por los taxistas de la ciudad en el marco de su iniciativa solidaria, sin embargo, el mal tiempo ha obligado a posponerla
La lluvia ha obligado a suspender una de las iniciativas solidarias de la Navidad en Vigo, al menos, por el momento. El paseo de los mayores por las luces viguesas, cortesía del sector del taxi en la ciudad, será pospuesto debido al mal tiempo y a las fuertes precipitaciones que se prevén para esta tarde.
Así lo anunció el regidor olívico, Abel Caballero, esta mañana y un día después de la presentación oficial de esta iniciativa. Con todo, la suspensión no es definitiva, ya que se buscará una nueva fecha.
Está previsto que unos 200 mayores participen en este paseo por medio de unos 40 taxis. "La ilusión de la Navidad es de los niños, pero también de los mayores", aseguró Caballero.