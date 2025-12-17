El tiempo en Vigo: El sol da un respiro a la ciudad en el ecuador de la semana

Vigo se aproxima al ecuador de la semana, la última antes de sumergirse de lleno en el periodo navideño, con la lotería y la primera parada de este tiempo: La Nochebuena y la Navidad. Con todo, las temperaturas son las habituales para la época del año en la que nos encontramos. Sin ir más lejos, hoy las mínimas no subirán de los cinco grados, mientras que las máximas se quedarán en los 15.

Por contra, mañana jueves se prevé que vuelva a llover. Si bien la mínima se recuperará ligeramente hasta los 8 grados, lo cierto es que el tiempo será desapacible. La máxima también retrocederá un grado.

Para el viernes, la situación podría ser más tranquila. Se prevé una alternancia en los cielos de nubes y claros, pero, a priori, no se prevén precipitaciones.

Aún a tiempo de cambios, parece, no obstante, que el fin de semana vendrá marcado por la inestabilidad con lluvias generalizadas en la ciudad durante el sábado, pero también el domingo.