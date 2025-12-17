Los taxistas de Vigo reeditan su acción más solidaria en Navidad: Llevarán a 200 mayores a ver las luces

Rueda de prensa de presentación de la iniciativa solidaria de los taxistas en Navidad. P.P.F.

Un año más, los taxistas de Vigo vuelven a mostrar su cara más solidaria. Mañana jueves, día 18 de diciembre, recogerán a unos 200 mayores usuarios de residencias ubicadas en la urbe olívica y los llevarán a ver las luces de Navidad.

Una de las principales novedades de este año es que todo el sector, independientemente de su pertenencia o no a la central operativa, ha querido sumarse a esta iniciativa. Serán, concretamente, unos 40 coches los que se movilizarán para brindar a los mayores una tarde inolvidable.

En torno a las 17:15 horas los vehículos los esperarán en las puertas de sus centros de residencia y luego serán llevados al centro de la ciudad.

El punto de encuentro con el anfitrión, el regidor vigués, Abel Caballero, será Porta do Sol al filo de las 18:00 horas. A partir de ahí comenzará un recorrido por la iluminación navideña que seguro hará un poco más felices a estos mayores.