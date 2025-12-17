Rueda de prensa de presentación de la iniciativa solidaria de los taxistas en Navidad.

Rueda de prensa de presentación de la iniciativa solidaria de los taxistas en Navidad. P.P.F.

Ofrecido por:

Vigo

Los taxistas de Vigo reeditan su acción más solidaria en Navidad: Llevarán a 200 mayores a ver las luces

En esta ocasión la iniciativa se ha abierto a todo el sector, independientemente de que los conductores pertenezcan o no a la central operativa

También te podría interesar: La papanoelada motera de Vigo de este sábado se pospone por la lluvia

Publicada

Un año más, los taxistas de Vigo vuelven a mostrar su cara más solidaria. Mañana jueves, día 18 de diciembre, recogerán a unos 200 mayores usuarios de residencias ubicadas en la urbe olívica y los llevarán a ver las luces de Navidad.

La Rondalla Gran Sol del área metropolitana de Vigo con David Broncano, Daniel S. Arévalo y Javier Gutiérrez.

Una de las principales novedades de este año es que todo el sector, independientemente de su pertenencia o no a la central operativa, ha querido sumarse a esta iniciativa. Serán, concretamente, unos 40 coches los que se movilizarán para brindar a los mayores una tarde inolvidable.

En torno a las 17:15 horas los vehículos los esperarán en las puertas de sus centros de residencia y luego serán llevados al centro de la ciudad.

El punto de encuentro con el anfitrión, el regidor vigués, Abel Caballero, será Porta do Sol al filo de las 18:00 horas. A partir de ahí comenzará un recorrido por la iluminación navideña que seguro hará un poco más felices a estos mayores.